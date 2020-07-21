بومبيو يهاجم الصين.. ويرغب في بناء تحالف يتفهم تهديد بكين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنّه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمديد حظر السلاح على إيران، قائلا: "لن نسمح برفع حظر السلاح عن إيران"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

واتهم بومبيو في كلمته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني، اليوم، الصين بسرقة براءات الاختراع، مشددا على أنّ الحزب الشيوعي في الصين يشكل تهديد واضح، قائلا إنّه يريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني.

وأضاف الوزير الأمريكي معلقا على شركة "هواوي" الصينية: "نحن متجهون لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى داونينج ستريت، الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعلن بومبيو، في وقت سابق، أنّه سيجري مباحثات تتعلق بما ما وصفه بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، إضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).