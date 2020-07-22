حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بحبه لإتمام جميه المهام المسندة إليه، كما أنه صبور بدرجة كبيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتلزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بوقتك مع من تحب ومع عائلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.