ضبط شخص احترف القرصنة على البنوك الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاط احتيالى فى مجال القرصنة الإلكترونية، من خلال الاستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني، المنسوب صدورها لبعض البنوك الأجنبية بالخارج، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء منتجات وبضائع عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وجرى ضبطه، حال استلامه بعض الأجهزة من إحدى شركات شحن البضائع، بحوزته (جهاز "لاب توب"، هاتف محمول) وبفحصهما، تبين احتوائهما على العديد من البرامج التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه المؤثم، وعناوين البريد الإلكترونى التى يتم استخدامها فى عمليات الشراء.

وكذا بعض الرسائل وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.