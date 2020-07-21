بـ2 مليار جنيه.. تنفيذ 3 مشروعات قومية بسمالوط

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، الأعمال الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات القومية بمركز سمالوط.

وتابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط، الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدًا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبًا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

كما تفقد المحافظ، كافة أقسام المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحًا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتضم مستشفى سمالوط النموذجي، 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلى 9630 مترًا مربعًا، وتكلفة إجمالية بقيمة 247 مليونا و787 ألف جنيه، وذلك لخدمة 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، وتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة.

كما تابع محافظ المنيا، أعمال تنفيذ محور سمالوط الحر على النيل، والذي سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة – أسوان وبحر يوسف) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كيلو مترًا وعرض 21 مترًًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورًا حرًا.

وأوضح المحافظ أن ازمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل في تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيًا ذلك على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تعمل المحافظة علي دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

وخلال المحافظ جولته بمركز سمالوط ، حيث تابع الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي بقرية جبل الطير، والتي تتم على مرحلتين بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، لخدمة أهالي قرى جبل الطير والسرارية وبنى خالد، وذلك ضمن 15 مشروع صرف صحي جاري تنفيذها ومستهدف الانتهاء منها خلال العام الجاري.