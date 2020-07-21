موعد مباراة واتفورد ضد مان سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب فيكارج رود، معقل نادي واتفورد المباراة التي تجمع بينه وبين مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مبارة واتفورد ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة واتفورد ضد مان سيتي، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، ويقودها تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.

القنوات الناقلة لمباراة واتفورد ضد مان سيتي

ويمكن مشاهدة مباراة واتفورد ضد مان سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD1"، وعبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، وذلك بفارق 18 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري، فيما يأتي فريق واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة.