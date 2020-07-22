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حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنّه يكون حذرًا في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن توجه تركيزك اليوم نحو تنظيم أفكارك ومراجعة خطواتك وحساباتك وميزانيتك ومصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم حلولا ناجحة وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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