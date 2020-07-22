حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى جاهدًا في الحصول على المناصب، إذ أنّه يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحانك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.