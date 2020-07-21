تعميم نموذج مقاعد جلوس المواطنين بموقف السرفيس الجديد بكفر الشيخ 

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتعميم نموذج المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين بموقف السرفيس الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ.

جاذ ذلك خلال جولة المحافظ بالموقف، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث لاحظ خلال جولاته بالمواقف التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، الأمر الذي يدل على زيادة الوعي في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ، سائقي سيارات الأجرة، بضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، وكذلك تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة، ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

شدد نور الدين، على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم في الركوب.