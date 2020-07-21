الزراعة: ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ3 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ضبط حوالي 7 أطنان و709 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، والكبدة، والأسماك، ومصنعات ومنتجات اللحوم، غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات القاهرة، دمياط، وشمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث جرى تحرير 7 محاضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.