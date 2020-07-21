رئيس وزراء اليمن في رسالة للحوثيين: "يكفي ما أريق من دماء اليمنيين"

استرجع الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، ذكرياته في مصر ودراسته في جامعة القاهرة، قائلًا "إن مصر غنية بعقول المفكرين والمبدعين، ولدي شعور لا يوصف بعد مشاركتي في مباحثات حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر، فمصر تُعد جزء من تكويني ومن تكوين أي عربي بشكل عام، ويمني بشكل خاص".

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه قضى فترة طويلة في مصر، وتعلم في جامعة القاهرة، وحصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

من ناحية أخرى، وجه رئيس وزراء اليمن، رسالة لميليشيات الحوثي من أجل إنهاء الأزمة اليمنية، قائلًا: "يكفي كل هذه الدماء التي أريقت في اليمن، ونحن كيمنيين الأساس لدينا هو المصالح العليا لليمن وعلى هذا الأساس نستطيع أن نجلس بدون وسطاء، ولكن إذا ظلوا بندقية في يد التدخل الإيراني فهم خنجر في خاصرة اليمن".

وتابع: "ستتعافى اليمن وقادرون على تخطى الأمر ولكن تبقى الذكرى لمن ساعدنا في هذه الظروف ولمصر دور كبير في ذلك".