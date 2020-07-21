أمين صندوق الأطباء: اتهامي بتسريب قرار للنقابة وراء سحب الثقة مني

قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي قررت النقابة في اجتماع مجلسها الأخير سحب الثقة منه كأمين صندوق، إن قرار "الأطباء"، صدر ضده لعدم امتثاله للحضور أمام لجنة التحقيق، في واقعة اتهامه بتسريب أحد قرارات مجلس النقابة، ونشره من أحد الأطباء في المنيا، على أن يتم عرض الأمر على الشؤون القانونية، لبيان الرأي القانوني في سحب الثقة منه، كأمين للصندوق وعرضه على المجلس القادم.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن أمر إيقافه وسحب الثقة منه بالتالي، رهن العرض على الشؤون القانونية، لبحث مدى قانونيته من عدمه.

وكان قرار مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه الأخير، نص على "سحب الثقة من الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، لعدم امتثاله للحضور أمام لجنة التحقيق في واقعة تسريب أحد قرارات مجلس النقابة، وتكليف أمين الصندوق المساعد بتيسير أعماله، وعرض الأمر على الشؤون القانونية".