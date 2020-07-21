عبدالغفار: طلاب الكليات النظرية سيذهبون للجامعة يومين بالأسبوع لتقليل الكثافة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه نسق مع الدكتور طارق شوقي بشأن بداية العام الدراسي المقبل، حيث سيبدأ في 17 أكتوبر، وينتهي منتصف شهر يوليو، على أن تكون إجازة نصف العام في 6 فبراير، ولمدة أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج " كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كلنا أُنهكنا في الفترة الماضية، والجميع قدم عملًا كبيرًا لإنجاح العام الدراسي، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية بنجاح كبير، وامتحنا 450 ألف طالب في محافظات الجمهورية كافة".

وأوضح، ان امتحانات القدرات ستبدأ في 8 حتى يوم 20 أغسطس المقبل، وبعدها سيبدأ تنسيق المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن شكل العملية التعليمية سيتغير تغييرًا جذريًا، حيث جرى اعتماد نماذج للتعليم الهجين، وهي مزيج من الدراسة الفعلية والدراسة عبر الإنترنت.

وواصل: "اتفقنا مع المجلس الأعلى للجامعات على تعديل اللوائح الداخلية في كل الكليات والمعاهد الخاصة، بحيث يستطيع الطالب في الكليات النظرية الذهاب يومين في الأسبوع على سبيل المثال، لتقليل الكثافات، وإعطاء المحاضرات أون لاين للكليات التطبيقية خاصةً إذا كانت جرعة التدريب زائدة".