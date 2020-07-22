واشنطن تطالب تركيا بوقف خططها قرب جزيرة يونانية

طالبت واشنطن، أمس الثلاثاء، الحكومة التركية بإلغاء كل إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرك أن تركيا أصدرت تنبيه "نافتكس" للتنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".