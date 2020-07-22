الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. وأمطار على بعض المناطق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت شاكر، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا من اليوم حتى الجمعة، حيث تتراوح ما بين 34 و35 على القاهرة مع ارتفاع الرطوبة ما بين 80 و85% وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت أن الأسبوع المقبل يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتصل إلى 36 و37 بسبب منخفض الهند الموسمي، مع احتمالية سقوط أمطار على جنوب البلاد يوم الأحد، معلقة: "نطمئن المواطنين أن الأمطار ستكون على بعض المناطق الجنوبية فقط".