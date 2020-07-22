"الفلوس" يصل إلى 47 مليون جنيه متفوقا على "لص بغداد"

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، منذ طرحه بدور العرض إيرادات وصلت إلى 47 مليون جنيه، متفوقًا بذلك على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 32 مليونًا و321 ألف جنيه.

ووفقًا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 7 ملايين و873 ألف جنيه، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف مليون و35 ألفًا.

يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.