الأرصاد: لا ضرر من السباحة بالبحر الأحمر رغم اضطراب الملاحة

أرجع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، سبب ارتفاع درجات الحرارة لارتفاع نسب الرطوبة، وهي السمة السائدة خلال فصل الصيف.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن البحر المتوسط معتدل ويسمح بكل عمليات الصيد والملاحة، أن نشاط الرياح معتدلة في البحر المتوسط بكل عمليات الصيد والملاحة.

وأوضح أن هناك نشاط للرياح في خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي لارتفاع الأمواج واضطراب حركة الملاحة البحرية، ولكن لا ضرر من السباحة في أطراف الشواطئ.

وأشار، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد إلى أن هناك توقعات بارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة عن المعدل الطبيعي بمعدل درجة أو درجتين مع ارتفاع في نسب الرطوبة.