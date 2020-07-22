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الصور الأولى للأسوار الجديدة لـ"قرافة المماليك"

كتب:

وائل فايز
11:13 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
القاهرة تكشف عن تصميمات أسوار جديدة لحماية " قرافة المماليك"

القاهرة تكشف عن تصميمات أسوار جديدة لحماية " قرافة المماليك"

أعلنت محافظة القاهرة، إنشاء أسوار خارجية جديدة يخص المدافن آثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك ذات الطراز المعماري؛ للحفاظ عليها.

وشددت المحافظة على أنه لم يجر القيام بأي أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية؛ لإنشاء محور الفردوس، وأن ما جرى إزالته  هي مقابر ومبانٍ حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية، والمقابر التي يجرى نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مقابر ومبانى حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

وأشارت إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يهدم أي مدفن، موضحة أن ما يحدث لإنشاء المحور هو إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط.

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