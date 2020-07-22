كليو اللحمة بـ 60 جنيها في الدقهلية لمحاربة الغلاء

أطلقت محافظة الدقهلية، مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ المشروع القومي لمحاربة الغلاء بالدقهلية وذلك ببيع الكيلو بـ 60 جنيها بدلا من 75 جنيها، بمنافذ البيع، بمناسبه اقتراب وحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العمل في المبادرة الرئاسية بالدقهلية لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق المحافظة حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين والتي تم تنفيذها بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأضاف أن تلك المبادرة بالدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى اطار الاهتمام المستمر للدولة بتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفى ذات السياق اكد المحافظ أهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطري والتموين على كافة المنافذ للتأكد من الصلاحية ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات أيا كانت حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.