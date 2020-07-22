إزالة 44 تعديا على 8 أفدنة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 8 أفدنة، و9 حالات بالبناء المخالف على أملاك دولة بمساحة 1329 مترًا مربعًا بمراكز أولاد صقر وأبو حماد وبلبيس.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال حملات الموجة 16.

أشارالمحافظ بأن الموجة 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، والحالات غير الجادة، وكذلك الحالات غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، إضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.