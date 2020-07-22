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طبيب أمراض صدرية ناصحا المواطنين في العيد: "اقعدوا بأماكن مفتوحة"

"صدقي": أغلبية الناس خدت كورونا.. ومعندناش إصابات غير حالة أو اتنين

كتب:

محمد عزالدين
02:54 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الدكتور محمد صدقي

الدكتور محمد صدقي

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تتواجد بمستشفى جامعة الأزهر أصبحت منخفضة بشكل كبير "مفيش إلا حالة أو اثنين بس اللي موجودين"، ما يدل على اكتساب المواطنين للمناعة، متابعا: "أغلبية الناس خدت كورونا سواء خفيفة أو متوسطة أو شديدة، كان كل أسرة فيها حد مصاب بكورونا بشكل خفيف".

وأضاف "صدقي" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، أنه يفضل جلوس المواطنين في أماكن مفتوحة خلال إجازة عيد الأضحى عند خروجهم، "ممكن نقعد على كافيهات  بس تكون أوبن إيريا"، مردفا أن الإصابة بكورونا تزيد في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، لذلك يفضل ارتداء كمامة في تلك الأماكن وأن يكون هناك مسافة بين الأفراد.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر إلى أن كل شخص مسؤول عن نفسه، "لو حد جاتله إصابة بكورونا يعزل نفسه وميخرجش لمدة 10 أيام طالما معندهوش أعراض"، مؤكدا أن الفيروس لا يعالج بمضادات حيوية.    

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