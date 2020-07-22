الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقع الخبراء نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وأن يكون على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28 وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.