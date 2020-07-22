طقس الخميس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والعظمى 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد، الخميس، مائلا للحرارة، رطبا على الوجة البحري والقاهرة، والرياح تنشط أحيانا، ويوجد شبورة مائية صباحا، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجة البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 28 - 21

السلوم 31 - 20

سيوة 34 - 21

بورسعيد 32 - 24

دمياط 32 -24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 34 - 24

الإسماعيلية 37 - 22

السويس 35 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 36 - 25

نخل 37 - 20

نويبع 40 - 29

طابا 38 - 28

كاترين 37 - 22

الطور 33 - 26

شرم الشيخ 39 - 30

الغردقة 37 - 29

مرسى علم 37 - 30

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 27

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 30

أبوسمبل 40 - 27

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 40 - 29

أبو رماد 38 - 29

حلايب 37 - 30

رأس حدربة 37 - 30