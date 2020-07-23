13 إدارة بشبكات كهرباء الجيزة تخدم 4.3 مليون مشترك.. تعرف عليها

تضم قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 13 إدارة هي" الــــدقى، بشتيل، بولاق الدكرور، الـهرم1، الـهرم2، فيصل، 6 أكتوبـر1، 6أكتوبـر2، الشيخ زايد، شمال ريف الجيزة 1، شمال ريف الجيزة 2، وسط ريف الجيزة، وجنوب ريف الجيزة".

وتخدم هذه القطاعات حوالى 4.3 مليون مشترك، كما أنشأ قطاع شبكات الجيزة إدارة لخدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح 18يوما والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

وقام القطاع بتطوير مراكز خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة .