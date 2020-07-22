7 أهداف لمبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي: أهمها الأسعار المخفضة

حددت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 أهداف لمبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، المقرر إطلاقها يوم الأحد المقبل.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، الأهداف الـ7 للمبادرة، والتي جاءت كالتالي:

1- تسهم في توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

2- تسهم في ارتفاع الرضا العام ومستوى معيشة المواطن.

3- تشجع المنتج المحلي، وتحفز الاستهلاك كمكون من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

4- تسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج، وتشغيل خطوط الإنتاج بطاقتها القصوى.

5- تحفز المبادرة توفير المزيد من فرص العمل.

6- تسهم في زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

7- تعمل على تعميق الشمول المالي.