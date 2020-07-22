توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحًا، على القاهرة والوجه البحري، وتنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلا، وتنشط الريح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود الجمعة حار رطب نهارًا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة، وهي كالتالي:

طقس الخميس 23 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الجمعة 24 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس السبت 25 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.