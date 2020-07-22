الإلكترونيات والملابس والأثاث.. أبرز 7 منتجات بـ"مبادرة المنتج المحلي"

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائمة أبرز المنتجات المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل، والتي تشمل الآتي:

1- الإلكترونيات.

2- الأجهزة المنزلية.

3- الملابس الجاهزة.

4- منتجات الجلود.

5- الأثاث.

6- منتجات تشطيب المنازل.

7- الصناعات الحرفية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة، مضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.