الرئيس التونسي: بلادنا لن تصبح مرتعا للإرهابيين والمتآمرين

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، إنّه لن يقبل بأن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، خلال تفقده لتشكيلات عسكرية أمنية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وشدد سعيد، على أنّه لن يكون في تونس "عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية".

وأضاف الرئيس التونسي، أنّ "من يتآمر على تونس ليس له مكان فيها"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

وأوضح سعيد، أنّ الدولة لن تتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء، متابعا أنّ بلاده تعرضت في الآونة الأخيرة الأخيرة للكثير من الحسابات السياسية الضيقة.

وخلال جولته، اطلع سعيّد على جاهزية القوات المسلحة، مشيرا إلى استعدادها الدائم للتصدي لمحاولات التعدي على الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج.