إحالة مسئولي الحملات الميكانيكية بتلا للتحقيق بسبب التلاعب في السجلات

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى الحملات الميكانيكية بمركز ومدينة تلا والوحدات القروية بكفر السكرية وبابل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام نظرًا للإهمال والتلاعب في سجلات صرف الوقود.

جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المختصة بالإشراف والمرور على الوحدات المحلية والقروية لمراجعة صرف الوقود عن العام المالي 2019-2020، حيث قامت اللجنة بالمرور على مركز ومدينة تلا والوحدات القروية التابعة لها، وبفحص ومعاينة دفاتر وسجلات صرف الوقود والاطلاع على بونات الوقود المنصرفة من مخازن الوحدة المحلية للمركز والمدينة وبفحص الاستهلاك مقارنة بالمعدلات المعمول بها، تلاحظ وجود مخالفات بفرق زيادة في صرف الوقود 8900 لتر سولار، وذلك في الفترة من 1/7/2019 إلى 29/6/2020 ، بالإضافة إلى وجود أعطال بجميع العدادات والجرارات التابعة لكفر السكرية وبابل، وكذلك عدم وجود سجلات ودفاتر لصرف الزيوت والوقود.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم للمخالفين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومشيرًا إلى أنه جرى لأول مرة تعيين نائب لرئيس المدينة لشئون الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعظيم الإستفادة القصوى من المعدات المتاحة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه.

وأصدر محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمرور الدوري على الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة للوقوف على أوجه القصور لانجاز المهام بالشكل الأمثل.