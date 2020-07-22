عبدالرحمن أبو زهرة: أنا بصحة جيدة.. وأشكر كل شخص ساندني

قال الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة إنه بصحة جيدة ووجَّه الشكر لكل الفنانين الذين تضامنوا معه.

ونشر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عبر صفحتة الرسمية على "فيسبوك" منشورا قال فيه: "أحب أطمن كل الجمهور في مصر والعالم العربي أنني الحمد لله بصحة جيدة جدا وأشكر كل شخص وقف معي، وأولهم المواطن البسيط الذي أرسل لي على الخاص هذه الرسالة البسيطة ولكنها تحمل كم من المشاعر والحب والوفاء لا يقدر بثمن".

وأضاف: "كما أشكر كل الزملاء الفنانين الذين تضامنوا وكتبوا كلمات كبيرة في حقي، في الواقع لم أتوقع كل هذا الفيضان الجارف من مشاعر الحب والوفاء والتقدير وأوعدكم أني لن أتوقف حتى آخر نفس في عمري في تقديم فن راقي محترم يليق بكم أنتم يا جمهوري الحبيب".

وقد قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، إنّ الفنان عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بمنزله، خلال استعداده للتوجه إلى الساحل الشمالي، ما اضطر أسرته لإلغاء السفر ووضعه تحت الملاحظة، لحين استقرار حالته الصحية.

وانتشرت أخبار عن نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لأحد مستشفيات الساحل الشمالي، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تسجيله لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية.

ويتواجد الفنان عبدالرحمن أبوزهرة حاليا في منزله، ويتابع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين حالته الصحية مع أسرته.