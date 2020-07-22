القضاء الإداري: لا يحق للهارب من الخدمة العسكرية التقدم للانتخابات

أودعت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الدائرة 29 أفراد، برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعون المقدمة من مرشحي مجلس الشيوخ، سمير بحيري ومحمد إمام عبد العزيز، المستبعدين من كشوف المرشحين لإنتخابات الشيوخ بالمحافظة بسبب تخلفهما عن أداء الخدمة العسكرية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الإنتخابات النيابية.

وأضافت أنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية، حيث أنه لا يعد إعفاء قانوني من أداء الخدمة وبذلك يفتقد المرشح شرطًا من الشروط المؤهلة لعضوية مجلس الشيوخ، مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف أو تهرب عن أداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج اسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ، لأنه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

ورفضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الطعن المقدم من المرشحان سمير بحيري ومحمد إمام عبد العزيز، المستبعدان من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، والذين طالبا بضمهما لقائمة المرشحين.

وتقدم المرشحان بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين، بسبب تخلفهما عن التجنيد.

ووصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 60 مرشحًا حتى الآن بعد أن جرى استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استيفاء الأوراق والموقف من التجنيد، وتنازل المرشح محمد أحمد الجعيدي رقم 25 عن الانتخابات.

كانت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة تلقت التظلمات من المستبعدين رسميا وتم تحويلها لمحكمة القضاء الإداري والتي قضت في الدعوى اليوم.