رئيسة النواب الأمريكي تدعو لمحاسبة تركيا في ذكرى احتلالها لجزيرة قبرص

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال ندوة نظمها مجلس التنسيق الدولي للعدالة من أجل قبرص "PSEKA" بمناسبة الذكرى الـ46 للغزو التركي لشبه الجزيرة القبرصية، إلى محاسبة تركيا، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لتركيا لا يمنحها الحق والصلاحية للاحتلال والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضافت بيلوسي: "النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يسعون من أجل محاسبة تركيا على احتلالها غير القانوني، وإنهاء هذا الظلم، والتوصل لحل للأزمة القبرصية. يمكننا أن ننشئ معًا مستقبلًا يعيش فيه القبرصيون في سلام، ويكبر ويترعرع فيه الأطفال في أمان".

وشارك في الندوة وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديسن، وانتقد تصرفات تركيا وأنشطتها في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تعرض جميع المكاسب في المنطقة للخطر، وقال: "يجب أن تقف الولايات المتحدة مانعة حدوث اشتباكات أو حالة عدم استقرار في المنطقة بسبب أردوغان".

وفي 20 يوليو 1974، أطلق جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية في شبه الجزيرة القبرصية احتلت خلالها على مساحات شاسعة منها في الشطر الشمالي من الجزيرة، لكنها فشلت في الحصول على اعتراف دولي باستقلال شمال قبرص.

واستنادًا إلى احتلالها نصف الجزيرة القبرصية الواقعة في شرق المتوسط، تنفذ تركيا أعمال تنقيب عن النفط والغاز بالجرف القاري للجزيرة، تعترض عليها اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليًا.