من "التموين" لـ"المواطن": دليلك لاستخدام الـ200 جنيه في "المنتج المحلي"

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، وإعلان طرح دعم مقدم من الحكومة على بطاقات التموين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حالات استخدام الـ200 جنيه الموجودة على البطاقات، وترصدها " الوطن" في عدة نقاط.

- لا يمكن للمواطن الاستفادة بهذه الأموال كـ"أموال نقدية كاش"، بل تم إضافتها فقط للاستفادة بها في شراء السلع ضمن المبادرة الرئاسية عبر سيستم خاص وليس بتداول الأموال.

- لا يسمح للمواطن باستخدام هذه الأموال في شراء السلع التموينية من منافذ وزارة التموين، حيث يعد هذا الدعم للاستفادة به في المبادرة فقط.

- أقصى حد للخصم يقدم وفقا للبطاقة التموينية، 10% سلعة من سعر السلعة، أى إذا كانت السلعة تقدر بـ1000 جنيه فوفقًا للدعم الحكومي المطروح لأصحاب البطاقات التموينية سيكون سعرها 900 جنيه.

- يمكن للمواطن استخدام الـ1000 في مرة شراء واحدة، في حال شرائه أكثر من سلعة معمرة من مكان واحد، وليس قصرها على سلعة واحدة.