رئيس جمعية الإنقاذ البحري: كل الدلائل تؤكد أن الجثة لـ"شادي"

قال إيهاب المالحي، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالإسكندرية، إن ارتفاع الأمواج بشاطيء النخيل كانت سببًا في ظهور الجثة التي عُثر عليها مؤخرًا، حيث كان هناك مجموعة من الغواصين متواجدين على الشاطيء فوجئوا بظهور الجثة على الشاطيء".

وأضاف "المالحي"، أنه جرى انتشال الجثة بعد ظهورها على الشاطيء، وكان من الصعب التعرف عليها بسبب عدم وضوح ملامحها نتيجة لوجود الجثة في المياه لعدة أيام".

وأكد أن الغطاسين حاولوا إقناع الأسرة أنها جثة شادي إلا أنهم لم يتعرفوا عليها، فجرى إبلاغ الإسعاف والنيابة العامة لإجراء تحليل DNA للكشف عن هويته.

وأضاف "سنظل متواجدين في شاطيء النخيل لحين ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بالجثة، وبنسبة كبيرة ستكون لشادي لأنه لا توجد أي بلاغات أخرى خاصة بغرقى".

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