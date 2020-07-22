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محمود مسلم

تحرير 24 مخالفة انتظار للسيارات أعلى الرصيف بشوارع الدقي

كتب:

سلامة عامر
08:09 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
رئيس الحي خلال تحرير مخالفات انتظار للسيارات اعلي الرصيف بشوارع الدقي

رئيس الحي خلال تحرير مخالفات انتظار للسيارات اعلي الرصيف بشوارع الدقي

شنت أجهزة حي الدقي، حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، لمواجهة ظاهرة الإشغالات ومخالفات المباني، بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطبيق 500 جنيها، غرامة لانتظار السيارات أعلى الرصيف.

قال عبدالفتاح رئيس الحي، إن الحملة حررت 24 مخالفة انتظار للسيارات أعلى الرصيف في شوارع محي الدين أبو العز وأحمد سامي سعيد ومصدق، وميدان الجمهوريات.

وأكد عبدالفتاح، على تواصل الحملات لضبط الشارع، ورفع كل الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية، لافتا إلى قيام أجهزة الحي، برفع جميع الإشغالات المخالفة بمحطتي مترو الأنفاق بالدقي والبحوث، الواقعة بنطاق الحي.

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