تحرير 24 مخالفة انتظار للسيارات أعلى الرصيف بشوارع الدقي

شنت أجهزة حي الدقي، حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، لمواجهة ظاهرة الإشغالات ومخالفات المباني، بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطبيق 500 جنيها، غرامة لانتظار السيارات أعلى الرصيف.

قال عبدالفتاح رئيس الحي، إن الحملة حررت 24 مخالفة انتظار للسيارات أعلى الرصيف في شوارع محي الدين أبو العز وأحمد سامي سعيد ومصدق، وميدان الجمهوريات.

وأكد عبدالفتاح، على تواصل الحملات لضبط الشارع، ورفع كل الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية، لافتا إلى قيام أجهزة الحي، برفع جميع الإشغالات المخالفة بمحطتي مترو الأنفاق بالدقي والبحوث، الواقعة بنطاق الحي.