إحالة 29 طبيبا ومدير وحدة صحية بالغربية للتحقيق بسبب ترك العمل

أحال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، 29 طبيبا وصيدليا وإداريا بالوحدات الصحية، للتحقيق بسبب تركهم للعمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور عبد الناصر، رافقه فيها الدكتورة رشا المسلاوي مدير إدارة العلاج الطبيعي، وعبد الله الجبالي مفتش إدارة التفتيش المالي والإداري، على الوحدات الصحية بقرى فيشا سليم، والشرفاء وكفر الساحل التابع للإدارة الصحية أول طنطا ووحد نفيا التابعة للإدارة الصحية بطنطا ثاني، وجرى رصد حالات ترك العمل من جانب 29 طبيبًا وصيدليًا ومراقبًا وفنيًا وتمريض.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكد من توافر أجهزة الاستنشاق والأكسجين والأدوية اللازمة لعلاج الحالات، مشددًا على توفير المستلزمات الطبية غير الموجودة بالوحدات، والإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف.