الديهي: وعي المواطنين الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس الأمن القومي التركي، اجتمع منذ قليل، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاقتراب من شرق المتوسط خط أحمر بالنسبة لنا، ساخرًا: "زي الاجتماع بتاعنا سبحان الله، أردوغان بلطجي شرق المتوسط، وفتوة الحارة، هل هي مصادفة أن يجتمع أردوغان في هذا التوقيت؟

وأكد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الأحداث متسارعة والخطط تسير، ونحن في مصر لا بد أن نكن على يقظة دائمًا على مستوى الدولة ومؤسساتها والمواطنين، مؤكدًا أن الشعور الجمعي بالفهم ووعي المواطنين بالتحديات، هو الضمانة الأساسية لمواجهتها.

وشدد الديهي، على ضرورة الالتفات خلف الرئيس في أي تحرك دون قيد أو شرط في كل مكان في الداخل والخارج، لأن القيادة متجردة تعمل لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة، فنحن نمر بمرحلة عصيبة ومن يحكم مصر الآن يمسك كتلة من الجمر وربنا يقويه.

نشأت الديهي: ثورة 23 يوليو صنعت لمصر ريادتها

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن ثورة 23 يوليو 1952 صنعت لمصر ريادتها، وجابهت المحتل لجميع الدول الإفريقية والعربية، فعبد الناصر ورفاقه سطروا بأحرف من نور صفحات مضيئة من التاريخ، وفي مثل هذا اليوم انتقلت مصر من مرحلة لمرحلة.

وانتقد، من يهاجم ثورة 52 وجمال عبدالناصر، مؤكدًا أن ثورات مصر 1919، و1952، و15 مايو 1971 ثورة التصحيح، و30 يونيو أثرت وغيرت مجرى التاريخ، معقبًا: "نفخر بجمال عبد الناصر رغم أنف الكارهين وحقد الحاقدين، وبلاش مزايدات وتزوير التاريخ".

وأوضح، أن الإخوان يكرهون الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلما يكرهوا عبدالناصر، لكون الصفعة المدوية للإخوان، كانت من الرئيس عبدالناصر، ومن كتب شهادة وفاتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضم لهم النقراشي باشا، الذي أصدر قرار بحل جماعة الإخوان عام 1948.

"أردوغان" يوبخ وزراءه لعدم تصفيقهم أثناء كلمته

وعلى جانب أخر، أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبخ خلاله وزراءه خلال الاجتماع التقييمي لمجلس الوزراء الرئاسي، على هامش الاحتفال بمرور عامين على تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؛ لعدم تصفيقهم أثناء كلمته.

وقال "أردوغان"، خلال الفيديو،: "من أجل أن نكون قادرين على إنتاج مركبات النظام السكك الحديدية بإمكانيات محلية، أنشأنا الشركة التركية المساهمة لمركبات نظام السكك الحديدية".

وبعد انتهاء أردوغان من جملته هذه لم يقوم الحاضرين بالتصفيق، فقال: "أليس هذا جميل، ليقوم جميع الحاضرين بالتصفيق"، وعقب "اردوغان"، "يعني لو لم نقل ذلك لن تصفقوا".