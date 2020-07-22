وزيرا خارجية البحرين وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، اليوم ، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على عمق علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وأكد الزياني، أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين الصديقين بما يلبي الطموحات المشتركة ويحقق التعاون الثنائي الشامل في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وأشاد وزير الخارجية البحريني، بالدور البارز لروسيا الاتحادية على الساحة الإقليمية والدولية، لما لها من ثقل سياسي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل التوترات التي تشهدها عدد من دول المنطقة كاليمن وسوريا وليبيا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى حلول سياسية سلمية للصراعات الدائرة بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ورفع المعاناة عن شعوبها، متمنيًا لروسيا الاتحادية دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد لافروف، حرص موسكو على تعزيز التعاون الثنائي مع المنامة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، مؤكدًا أهمية تعاون المجتمع الدولي تجاه إيصال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من جراء الصراعات الدولية، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والنماء.