عاجل.. قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من الاثنين الموافق 27 يوليو 2020.

ونص القانون على أن تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: