استشاري توظيفي: على الطلاب البحث عن شغفهم ونسيان أمر كليات القمة

قال تامر أحمد، استشاري في مجال التوظيف، إنه يجب على الأباء الاهتمام بمجالات شغف الأبناء قبل رسم حياتهم القادمة، حتى ينجحوا فور خروجهم إلى سوق العمل لوجود فرص عمل مضمونة.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سوق العمل حاليا يعتمد على مهارات توظيف مرنة مثل التواصل والعمل مع فريق، والعمل تحت ضغط وتنظيم الوقت والقدرة على حل المشكلات، حيث باتت تلك المهارات أهم من التقنيات المتغيرة بشكل دوري ويومي: "أفضل شخص هو الشخص اللي سهل يتعلم ويكون عنده قدرة على التعلم وإعادة التعلم ومسح التعلم القديم"، موضحا أن أهم المهارات التي يجب على الشباب تعلمها هو التعلم بشكل دائم ومتجدد: "هيعمل حاجات مختلفة عن اللي كان بيعمله بشكل تام".

وأكد أنه وقبل نصيحة الأباء لأبنائهم على دخول كلية بعينها أو امتهان مهنة معينة فعليهم استبيان مدى شغف الأبناء قبل رسم طريقهم في حياتهم المستقبلية، مشيرا إلى أنه على الطلاب أن ينسوا أمر كليات القمة، وذلك لأن كلية القمة تعتمد على الشخص نفسه: "مفيش حاجة اسمها كليات قمة، واللي بيحدد الحاجة اللي بتدخلها هو الشغف والحب، والشباب لازم يكونوا عارفين هما بيحبوا إيه، ولازم يدوروا عليه".