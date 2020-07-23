نصر علام: أمريكا مستاءة من التصرفات الإثيوبية وتفكر جديا في قطع الدعم عنها

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري سابقًا، إن القمة الأفريقية المصغرة حول ملف السد الأثيوبي، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نتائج إيجابية بين الأطراف الثلاثة من أجل التوافق حول قواعد الملء وتشغيل السد، على أن تشمل الاتفاقية قانونا للتحكيم بين الدول في حال النزاع في المستقبل، كما أكدت القمة على عدم مناقشة الطلب الإثيوبي بشأن أخذ حصة مائية من النهر الأزرق، بل الحديث عنها في وقت لاحق للمفاوضات من أجل الوصول إلى الإطار العام للاستغلال الأمثل.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن تلك القمة قامت بحل العوائق التي كانت أمام أي مفاوضات سابقة مثل قواعد ملء وتشغيل السد، وعدم مطالبة إثيوبيا بحصة مائية من النيل الأزرق، واللجوء إلى لجنة تحكيم في حال النزاع وهو ما يؤكد أن الاتفاقية ستكون ملزمة وهو عكس ما كانت تطلبه أثيوبيا من قبل، حيث كانت ترى أن الاتفاقية إرشادية ولا يمكن أن تكون ملزمة.

وأكد وزير الموارد المائية والري سابقا، أن هناك سلبيات خرجت بعد تلك القمة وهي تصريحات بعض المسؤولين الإثيوبيين بأن النيل الأزرق ما هو إلا بحيرة أثيوبية، بما يتناقض تمامًا مع ما تم الاتفاق عليه، مضيفا أنه يجب أن تكون لمصر وقفة ضد هذه التصريحات من أجل تصحيح الموقف، لأن تلك التصريحات تؤكد عدم احترام إثيوبيا بما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة، كما يُظهر عدم قدرة الاتحاد الأفريقي في جعل إثيوبيا تحترمه.

وطالب "علام"، وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير الأثيوبي بالقاهرة، للحديث عن تلك التصريحات، ومطالبة الاتحاد الأفريقي باتخاذ موقف، فيجب أن يكون هناك وقفة قوية، موضحًا أن أثيوبيا دولة مارقة لا تحترم ما يتم الاتفاق عليه، فعلى الاتحاد الأفريقي إما القيام بدوره وإسكات تصريحات المسؤولين الإثيوبيين أو إعلان أنه غير قادر على وقف تحركات الدول ويتم رفع الأمر برمته إلى مجلس الأمن.

وأوضح أنه من غير المعقول أن يتم عمل تفاوض سليم في ظل تلك السلوكيات الإثيوبية، كما أن الاتحاد الأفريقي هو من طلب من مجلس الأمن معالجة القضية إقليميا، وأنه قادر على معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أن قواعد مجلس الأمن تتيح وتعطي أولوية للمنظمات الإقليمية النظر إلى هذه القضايا ثم إحالة هذه النتائج لمجلس الأمن، لينتظر النتائج، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية مستاءة من التصرفات الإثيوبية وتفكر جديا في قطع الدعم عنها.

وتابع: "احنا كمان لازم يبقى لينا وقفة عشان ميحصلش هذه التعديات استفزاز الشعب المصري، عاوزين ناخد حقوقنا ونحافظ على مكاسبنا، ومصر قادرة على ذلك".