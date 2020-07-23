72 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنّ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة -حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس- أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و190 شخصا على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.