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محمود مسلم

72 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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أ ش أ
09:27 ص | الخميس 23 يوليو 2020
ترامب

ترامب

 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنّ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة -حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس- أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و190 شخصا على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1195 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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