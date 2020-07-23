"ميغلاش عليك" توفر خصومات كبيرة على المنتجات والبيع أون لاين

كشف محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي لمبادرة "ميغلاش عليك"، عن أهم محاور المبادرة وتفاصيلها، قائلا إنّ إطلاقها جاء في توقيت مهم، بعد تباطؤ الإنتاج بسبب فيروس كورونا، إذ تستهدف المبادرة توفير سلع مخفضة للمواطنين، لتشجيع المصانع على استرجاع طاقتها الإنتاجية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ المبادرة تشمل السلع المعمرة وغير المعمرة عدا الغذائية والسيارات، موضحا أنّ الأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية والملابس والأثاث وتأسيس المنازل مثل السيراميك، موجودة في المبادرة.

وأشار إلى الاتفاق مع المصنعين والمنتجين على تقديم نسبة خصم أو تقليل هامش الربح 20% تقريبا، كما أنّ الدولة تمنح خصما آخر لمحدودي الدخل أصحاب البطاقات التموينية يوازي 10% من قيمة المنتج، إذ يتم دعم المواطن صاحب البطاقة بـ200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه، موضحا أنّ الخزانة العامة الدولة تتحمل دعما لحاملي البطاقات التموينية بقيمة 12 مليار جنيه بالمبادرة.

وأوضح أنّ هناك 144 مصنعا ومنتجا يشاركون في المبادرة، كما أنّ لها موقعا إلكترونيا موضحا به المنتجات المعروضة وسعرها قبل وبعد المبادرة، كما يسمح بالبيع أونلاين، لافتا إلى أنّ عدد السلع المتاحة للشراء وصل حتى أمس لـ4200 سلعة ومنتج.