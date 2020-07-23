فيديو.. البروفة الأخيرة لهاني شاكر قبل حفله الليلة على شاهد

أجرى الفنان هاني شاكر، البروفات النهائية داخل قصر عابدين لحفله المقرر إقامته اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بذكرة ثورة 23 يوليو، على أن يذاع الحفل عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.

ونشر شاكر مقطع فيديو من بروفات الحفل عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "حبايبي وحشتوني جدا استنوني بكرة في حفلة لايف على منصة شاهد vip الساعة 9 بتوقيت مصر و 10 مساء بتوقيت السعودية".

يذكر أنّ شركة روتانا أعلنت عبر حساباتها المختلفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إحياء هاني شاكر أول حفل أون لاين، ضمن حفلات الصيف "مكملين معاكم".