التموين : عقوبات تصل للحبس للمتلاعبين بالأسعار في الأوكازيون

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.

وأوضح حسام الدين لـ"الوطن" إلى أنه سيتم عمل جولات ميدانية من قبل قطاع التجارة الداخلية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد من العروض المقدمة للمستهلكين.

وأكد أن نسبة التخفيضات تختلف من سلعة لأخرى، وقد تصل مثلا 10 % إلى لـ 60%، على كثير من السلع، مشددا على ضرورة مطالبة المواطنين بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات، موضحًا أن عقوبة المخالفات قد تصل للحبس فيما يتعلق بالتلاعب في الأسعار المعلنة عن الأسعار التي تباع بها السلع للجمهور.