الطالبة المتهمة بقتل والدها دفاعا عن أمها: كان بيتخانق لأتفه الأسباب

أمرت نيابة الخانكة بالقليوبية، حبس "ي ا م"، 16 سنة، طالبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل والدها دفاعا عن والدتها طعنا بالسكين.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه، واستدعاء الأم لسؤالها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية في التحقيقات، مشيرة إلى أن والدها دائم الشجار مع والدتها في المنزل والتعدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب وكانت أحيانا تتدخل لفض الشجار بينهما، إلا أن هذه المرة رأت والدها يبرح والدتها ضربا وعندما تدخلت ضربها، فوجدت أمامها سكين المطبخ فطعنته في صدره فسقط على الأرض غارقا في دمائه.

تلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد حبيش معاون مباحث مركز الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة توفي على أثرها أحد الأشخاص بناحية عزبة الرمل بأبوزعبل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق، 42 عامًا، حداد مسلح"، ومقيم دائرة المركز، الذي توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 عامًا، ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، بسبب خلافات زوجية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدي على زوجته بالضرب، مما أثار حفيظة ابنتهما "ياسمين. ا. م، 16 عامًا"، طالبة، فقامت بالتعدي على والدها بسكين المطبخ بالصدر فأردته قتيلًا.