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الحكومة ترد على منشور يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة بنسبة 200 %

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الوطن
11:43 ص | الخميس 23 يوليو 2020
تراخيص المرور

تراخيص المرور

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منشوراً يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.moi.gov.eg)، أو الصفحة الرسمية التابعة للوزارة على الفيس بوك ( www.facebook.com/MoiEgy/).

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