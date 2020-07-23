الأيام الأولى لمحمد نجيب بقصر الحكم بعد ثورة يوليو

20 شهرا مكثهم في سدة الحكم نقل فيهم البلاد من الحكم الملكي تحت الراية البريطانية إلى الحرية للتخلص من حقبة التبعية، باختيار من الضباط الأحرار لشعبته الضخمة في الجيش المصري بالأربعينات، ليصنع اللواء الراحل محمد نجيب إحدى الصفحات المهمة المضيئة بتاريخ البلاد.

بدايته مع الضباط الأحرار

مع انطلاق ثورة 23 يوليو 1952، تولى نجيب منصب رئيس الوزراء قبل الرئاسة، حيث روى في مذكراته "كنت رئيسا لمصر"، تفاصيل ذلك الأمر بداية من تعرفه على الضباط الأحرار، قبل 60 عاما، حيث تم من خلال لقائه مع الصاغ عبدالحكيم عامر عندما عُين أركان حرب في اللواء الذي يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين، ثم عرفه بجمال عبدالناصر، والتقى بباقي مجموعة الضباط الأحرار.

اكتسب الرئيس الأول لمصر شهرة واسعة بالجيش، بعد حريق القاهرة في يناير 1952، حيث حدث صدام بين نجيب والملك فاروق الذي قام بترقية حسين سري مديرا لسلاح الحدود بدلا منه، بينما تحدى الملك والسراى ببطولاته في حرب فلسطين 1948، ليستحوذ نجيب على إعجاب واحترام الضباط الشباب ويكون رمزا للحركة السرية، وبدأ التخطيط للأمر بعد انتخابات نادي الضباط.

في فجر يوم 23 يوليو 1952، اتجه نجيب لمقر القيادة، ليستقبله الضباط الأحرار بحفاوة ويستكملون مسيرتهم، حيث قضوا يوما كاملا به، لحين نجاح الثورة، وصياغة الدكتور عبدالرزاق السنهوري وسليمان حافظ وثيقة التنازل عن العرش ويوقعها الملك فاروق مرتين لارتعاش يده، حيث اعتبر في مذكراته أن رحيل الملك كان "أهم حدث في تاريخ مصر الحديث".

نجيب.. أول رئيس وزراء لمصر غير مدني

كانت الأيام التالية لرحيل الملك فاروق تزدحم بالمقابلات واللاقاءات والاجتماعات بين الضاط الأحرار والزعماء والسياسيين وكبار رجال الدولة، ليجتمع ضباط القيادة بكاملهم لأول مرة تحت رئاسة نجيب ويصبح عبدالناصر مديرا لمكتبه، ويتولى منصب رئس الوزراء، كأول شخص غير مدني بالمنصب، بعد استقالة حكومة علي ماهر، وفي 9 سبتمبر أصدرت وزارة نجيب قانون الإصلاح الزراعي ثم تحديد الملكية، وقانون تنظيم الأحزاب، ثم في 10 ديسمبر 1952 صدر قرار بإلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية، وفي يناير 1953 تم تشكيل لجنة لصياغة الدستور مكونة من 50 عضوا برئاسة على ماهر، وصدر دستور مؤقت في فبراير 1953 ينص على سلطات واضحة لمجلس قيادة الثورة.

أول مشكلة عامة واجهت نجيب كانت هي الوصاية على العرش بعد رحيل فاروق وتنازله عن الحكم لابنه الطفل الأمير أحمد فؤاد الثاني، ليخوضوا جدلا دستوريا ضخما، لحين إصدار حزمة من القوانين وتحويل البلاد للحكم الرئاسي.

رئاسة الجمهورية

وفي 18 يونيو 1953 تم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية في مصر، واختيار محمد نجيب رئيسا للجمهورية، حيث احتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء مع تخليه عن منصب وزير الحربية وقيادة الجيش، فيما عين الصاغ أركان حرب محمد عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة، بجانب تعيين سليمان حافظ مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية، وجمال عبدالناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي 23 يونيو، أدى اليمين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة كرئيسا لجمهورية، حيث خرج إلى شرفة قصر عابدين ليشهد الاحتفال بهذه المناسبة، بينماف فاجأه عبدالناصر بطلبه من الجماهير ترديد اليمين بالولاء والمبايعة لنجيب.

بحماس ووطنية بالغة بدأ نجيب أيامه الأولى في الرئاسة، فكانت أولى قراراته هي ألا ينتقل إلى قصر عابدين من أجل الحكم، ولكنه فضل الاستمرار في منزله المتواضع بحلمية الزيتون، لإقناع الآخرين بالتقشف وإعطاء المثل لهم، وعرض التنازل عن نصف راتبه كرئيس للجمهورية، حيث كان يبلغ حينها 500 جنيه شهريا، من أجل تنفيذ مشروعات وإصلاحات جديدة.

ومن بين القرارات الأولى له، كان إنشاء قوات الحرس الوطني التي اعتبرها وقتها كقوة عسكرية قائمة على التطوع الشعبي لتكون عونا للجيش النظامي الأساسي.