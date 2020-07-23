حصر المباني التي حولت نشاطها من سكني لتجاري بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة بنها، شملت عدة مناطق، حيث أزيلت الإشغالات بمدخل كوبري كفر الجزار، والتي كانت تتسبت في عرقلة الحركة المرورية.

كما جرى المرور على المحلات التجارية بالمنطقة، والتأكد من التراخيص، حيث تفقد عددًا من المباني التي يجري إنشاؤها على طريق "كفر الجزار- دملو"، وجرى التفتيش على التراخيص والتأكد من صحتها.

وتابع المحافظ جولته بحملة إزالة الإشغالات العشوائية، وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني ووابور الثلج، بهدف رفع الباعة الجائلين وإزالة كل الإشغالات، من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة، وتحرير محاضر اشغالات للباعة ورفع عربات الكارو ومصادرتها، وكذلك مصادرة جميع الإشغالات للمحال والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة بنها باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، إضافه إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم، ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق، مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري.

وكلف المحافظ رئيس المدينة، بحصر جميع الوحدات السكنية التي حولت نشاطها من سكني إلى تجاري، وغلق الأدوار العليا منها، وتحرير محاضر لأصحابها وفرض الرسوم المقررة قانونًا على الأدوار الأرضية، وإزالة اي بروز أو تندات أو إشغالات أمام تلك المحال، خصوصًا بمنطقة الأهرام ومنطقة غرب الاستاد.