القليوبية تتلقى 45 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت لجنة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية، تلقى 45 ألف طلب على مدار الفترات الماضية، وذلك من خلال اللجان الفنية بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن يتم العمل على فحصها أولًا بأول للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

فيما عقدت لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية، الاجتماع الدوري فى مقر نقابة المهندسين بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، وعضوية المهندس مينا نظمى أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والمهندس تامر رمضان أمين الصندوق، مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح، بحضور ممثل الحماية المدنية عقيد أحمد الشعراوي، ومدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس عبدالله العمري.

وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه اللجان الفنية وفرض حلول مناسبة لها، إلى جانب استعراض مستجدات تسعير وحساب المباني، وطرق التعاون لإنجاز الأعمال مع الحماية المدنية.

وأشاد المهندس مصطفى مجاهد، بأهمية دور اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح، وإتمام دورها فى صالح المواطن والدولة والعمل تحت مظلة نقابة المهندسين، وخلال الاجتماع أجاب المهندس عبدالله العمري على استفسارات رؤساء وأعضاء اللجان وفرز المشكلات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطن والدولة فى إطار اللائحة والقانون.

وأوضح "العمرى"، أنه يجب اعتماد الرسومات والتقارير من النقابة، لأن النقابة تعتمد المهندسين وليس لها علاقة بمحتوى الرسم أو التقارير طبقا لقانون نقابه المهندسين 66 لسنه 74، وحال عدم اعتمادها سيتم رفض الرسومات من اللجنة الفنية وتعطيل الملف لحين اعتماد الرسومات وطبقًا لقرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية.