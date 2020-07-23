رئيس التحرير

محمود مسلم

4293 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في مطروح السبت

كتب:

محمد بخات
02:34 م | الخميس 23 يوليو 2020
إجتماع وكيل تعليم مطروح مع المشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية

إجتماع وكيل تعليم مطروح مع المشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية

يؤدي 4293 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة مطروح، اليوم السبت، في 26 لجنة على مستوى المحافظة، السبت المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن اللجان الـ26 المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية، جاهزة تماما لاستقبال الطلاب بعد غد السبت لأداء الامتحانات التحريرية.

وأضاف "النيلي" أنه جرى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وفق التعليمات الوزارية.

اقرأ المزيد:

وكيل تعليم مطروح يبحث مع مجلس الأمناء الاستعداد للعام الدراسي الجديد

"تعليم مطروح" و"الأبنية التعليمية" تبحثان خطة تطوير المدارس

"تعليم مطروح" عن إحالة مدرس للتحقيق: نشر أخبارا كاذبة وادعى بطولة زائفة

يبدأ الأحد.. تعليم مطروح تعلن عن شروط التقديم بمدارس ثانوي البترول