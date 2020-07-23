4293 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في مطروح السبت

يؤدي 4293 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة مطروح، اليوم السبت، في 26 لجنة على مستوى المحافظة، السبت المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن اللجان الـ26 المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية، جاهزة تماما لاستقبال الطلاب بعد غد السبت لأداء الامتحانات التحريرية.

وأضاف "النيلي" أنه جرى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وفق التعليمات الوزارية.